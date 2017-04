Curling, Mondiali Mixed Doubles: l’Italia Chiude 12ª

30/04/2017

A Lethbridge, in Canada, dopo il k.o. agli ottavi dalla Norvegia, ha superato la Spagna prima di cedere a Stati Uniti e Scozia per i piazzamenti dal 9° al 16° posto

Si ferma agli ottavi di finale la corsa dell'Italia ai Mondiali Mixed Doubles 2017 di Lethbridge, in Canada. Sotto la guida dell'allenatrice Lucilla Macchiati dello Sporting Club Pinerolo, Veronica Zappone (3S Luserna) e Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo), dopo aver superato la prima fase del torneo chiudendo al terzo posto il girone B, si sono arresi 9-5 alla Norvegia nel primo incontro della fase ad eliminazione diretta.



Contro la coppia scandinava composta da Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien, che già aveva superato la nostra nazionale 5-4 nella prima fase del torneo, gli azzurri nulla hanno potuto, finendo così poi a disputare i match di classificazione per i piazzamenti dalla nona alla sedicesima posizione.



Vittoriosi contro la Spagna per 8-5, gli azzurri hanno poi perso con Stati Uniti (4-7) e Scozia (7-5) chiudendo la rassegna iridata al 12° posto e dicendo così addio ai sogni di qualificazione olimpica per Pyeongchang 2018.

