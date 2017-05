I resti del Milite ignoto ritrovato in Trentino

01/05/2017

Il presidente Rossi: «L’idea è di tumularlo presso il Sacrario Militare di Rovereto»

I resti del corpo di un soldato caduto durante la Grande Guerra sono stati ritrovati nell'estate del 2015 in Trentino, sotto la Cima di Costabella, tra la Marmolada e il Passo San Pellegrino, come riferito in un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica.

I resti di questo milite ignoto - di cui non si sa neppure di che nazionalità fosse - si trovano ancora presso la stazione dei Carabinieri di Moena.

La notizia è stata confermata dal presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi dopo un colloquio con alcuni funzionari del Ministero della Difesa, a cui spetta la gestione della vicenda.

«L’idea che sta maturando – ha detto Rossi – è quella di tumularlo presso il Sacrario Militare Castel Dante di Rovereto il prossimo 17 giugno, quando è previsto un incontro Italo-Austriaco in ricordo dei caduti.»

