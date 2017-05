Presentato il nuovo libro sulla storia di Castel Trauttmansdorff

01/05/2017

«Trauttmansdorff - La residenza invernale dell’imperatrice Elisabetta», è il nuovo volume di Josef Rohrer presentato al Touriseum di Merano

«Trauttmansdorff – La residenza invernale dell’imperatrice Elisabetta è il titolo del libro di Josef Rohrer presentato al Touriseum, Museo provinciale del turismo con sede proprio a Castel Trauttmansdorff a Merano.

Disponibile in lingua italiana e tedesca, il volume scorre in una cinquantina di pagine illustrate la storia del castello, che s'intreccia con le più ampie vicende della regione e con i destini personali di diverse figure. Tra esse, la più celebre è sicuramente l'imperatrice Elisabetta d'Austria.

Nel 1870, su consiglio del medico di corte, Sissi fuggì dal freddo inverno viennese per trascorrere sette mesi a Trauttmansdorff, tornandovi una seconda volta diciotto anni più tardi.

Il fatto ebbe ampia eco sulla stampa del tempo e costituì per Merano il massimo riconoscimento come destinazione turistica.

A questo proposito, durante la presentazione del libro l'assessore provinciale ai Musei Florian Mussner ha sottolineato che «per la città di Merano e i suoi dintorni il castello è molto importante e rappresenta un luogo di incontro apprezzato da giovani, famiglie, scuole e dai turisti».



Rohrer nella sua pubblicazione non si limita a rievocare i soggiorni di Sissi a Castel Trauttmansdorff, ma ne delinea la storia dalla sua fondazione ad oggi.

Sorto nel XIV secolo, l'edificio passò attraverso vari proprietari per divenire, due secoli più tardi, possedimento della famiglia Trauttmansdorff e, durante la Belle Epoque, del latifondista tedesco Friedrich von Deuster.

Confiscato dallo Stato italiano dopo la Prima Guerra Mondiale, negli anni '70 il castello passò alla Provincia autonoma di Bolzano che vi stabilì la sede del primo museo dedicato al turismo dell'arco alpino e lo circondò dei visitatissimi Giardini botanici.

Uscito come volume numero 15 della collana del Südtiroler Burgeninstitut, il libro «Trauttmansdorff - La residenza invernale dell’imperatrice Elisabetta» è edito dalla casa editrice Schnell & Steiner di Regensburg.

Oltre all'assessore provinciale ai Musei Florian Mussner, sono intervenuti alla presentazione il direttore del museo Leo Andergassen, l'autore Josef Rohrer, il presidente del Südtiroler Burgeninstitutes, Alexander barone di Hohenbühel, Rainer Boos, direttore della casa editrice Schnell & Steiner e il coordinatore del Touriseum Patrick Gasser.

