Tango, milonga e swing protagonisti con... «Ponti ~ Brücken»

01/05/2017

Domenica 7 maggio Show-Concerto al Nuovo Teatro di S. Giacomo di Laives con la Cortinas Orquesta Atipic



Photo Klemens Wiedenhofer.



Un «incontro musicale» tra i ritmi della Milonga, le atmosfere del Tango Nuevo, le sonorità dello Swing, completato da coinvolgenti esibizioni di Tango ballato.

Consisterà in questo lo show-concerto assolutamente nuovo per il circondario bolzanino che andrà in svolgimento domenica 7 maggio al Nuovo Teatro di S. Giacomo di Laives, con inizio alle ore 20.30 e ingresso libero.

Accattivante lo è già il titolo: «Ponti ~ Brücken». E speciale sarà il cast artistico, a cominciare da una band che intriga sin dal nome: Cortinas Orquesta Atipica.

Una formazione che muove dalla voglia di gettare ponti fra culture musicali, fra musica e poesia, fra idiomi diversi e differenti linguaggi espressivi, come musica e danza.

Ma, anche, ponti tra passato e presente, vestendo a nuovo – con il massimo rispetto – brani di grandi testimoni del panorama musicale e culturale.



I Cortinas si ispirano ai mondi esplorati da musicisti e autori quali Paolo Conte, Vinicio Capossela, Roy Paci, Mannarino, Giorgio Conte, Gianmaria Testa, e fanno altresì rinascere, sposandole alla musica, poesie di Bertold Brecht, Christian Morgenstern, Serge Gainsbourg. Il tutto, interpretando brani in italiano, tedesco, francese, spagnolo e inglese.

Sei i componenti la line-up: alla voce il poliedrico front-man meranese Franz Weger - che parte dal mondo del Tango Argentino, a cui lo legano il suo lavoro di insegnante e la sua passione per il Tango anche nella forma ballata - alla chitarra Glauco Zenere, alla fisarmonica Mirko Fazzi, al contrabbasso Mirko Giocondo, alla batteria Rino Cavalli, alle percussioni Elisabeth Orion.

Un fior fiore di artisti che portano in dote esperienze musicali e background di spessore.

Photo Vincenzo Cerati.

La compagine è nata nel 2013 dal desiderio di fare musica nelle serate di Milonga, ovvero di tango danzato. Poi i Cortinas hanno ampliato il repertorio e hanno iniziato a orientarsi verso palcoscenici a più ampio respiro per la musica, rispetto alle sale da ballo; inoltre la band si è rimodellata nell'organico, fino a giungere alla odierna composizione.

Piccola ma interessante annotazione: i musicisti sono tutti di origine altoatesina (anche se un membro della band vive a Vienna), e questo è in effetti, accanto naturalmente ai contenuti, uno degli argomenti che sono piaciuti agli organizzatori del Centro culturale S. Giacomo, convincendoli doppiamente a proporre i Cortinas sulla magnifica ribalta del Teatro di S. Giacomo.



Frutto dell'evoluzione del gruppo è proprio lo show «Ponti ~ Brücken», un progetto che assiste a S. Giacomo al suo lancio con il nuovo titolo e col menzionato format, che prevede la partecipazione di due fantastici «special guests»: i ballerini professionisti Gonzalo Risso (uruguayano) e Giulia Gaffuri, che interpreteranno nel linguaggio del Tango alcuni dei brani eseguiti dalla band, regalando momenti di rara intensità.

Con queste premesse resta solo da aggiungere che.... varrà la pena di esserci.

Per vivere sulla propria pelle la magia di un concerto molto speciale, rivolto da un lato agli aficionados del tango e dintorni - inteso sia come genere musicale che come ballo - dall'altro a un pubblico trasversale: mosso dalla curiosità, aperto a stimoli inconsueti pronto a scambiare emozioni con gli artisti.

Per informazioni: culturasangiacomo@gmail.com

© Riproduzione riservata