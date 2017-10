Melinda main sponsor della «Corsa dei Santi» 2017

28/10/2017

Torna l’1 novembre a Roma l’atteso appuntamento con la solidarietà: l'obiettivo di quest'anno è sostenere il progetto «Bambina o sposa?»

Per il quinto anno consecutivo, nonostante la stagione particolarmente difficile per il Consorzio, Melinda rimane main sponsor della Corsa dei Santi di Roma, a testimonianza di un legame sancito da valori condivisi, che va ben oltre la relazione commerciale.

Quest’anno infatti la natura non è stata generosa come al solito in Val di Non: le gelate primaverili e la grandine hanno ridotto e danneggiato il raccolto, ma nonostante ciò le 4.000 famiglie di frutticoltori non si sono fermate.

Grazie alla loro passione e alla solida struttura organizzativa delle 16 cooperative del Consorzio, Melinda ha deciso di rinnovare il suo impegno anche grazie alla forte volontà di collaborazione da parte degli organizzatori dell’evento.

Un’ulteriore conferma della fiducia e della reciproca stima maturate nel tempo tra la Corsa dei Santi e Melinda.



La manifestazione in programma l’1 novembre a Roma, vede ogni anno oltre 5mila runner provenienti da tutta Italia cimentarsi in una corsa per le famose vie della città.

Due i percorsi possibili: uno amatoriale di 3 km e uno di 10 km, in versione competitiva e non, entrambi con partenza e arrivo davanti alla Basilica di San Pietro.

Il Consorzio Melinda sarà presente con il suo famoso bollino blu visibile lungo tutto il percorso, con striscioni e archi gonfiabili.

Verrà organizzata inoltre una degustazione di mele presso lo stand Melinda in piazza S. Pietro, animata anche dalla simpatica mascotte.

Inoltre quest’anno i partecipanti troveranno nei pacchi gara una dolce e salutare sorpresa: le Barrette Melinda, prodotte dall’azienda partner A.D. Chini con le mele del Consorzio e arricchite con altra frutta sempre di alta qualità.



Michele Odorizzi, Presidente del Consorzio Melinda, non mancherà nemmeno quest’anno tra i runner ai blocchi di partenza.

«Pronti a correre insieme a me ci saranno molti altri esponenti della famiglia Melinda, tra cui melicoltori e amministratori. La nostra partecipazione è la testimonianza del forte legame con questa manifestazione a cui ci sentiamo molto vicini per il grande scopo benefico.»

Si rinnova così per il 2017 la partnership tra Melinda e la Corsa dei Santi, fondata su valori cardine tra cui il rispetto per l’ambiente, in questo caso una delle città più affascinanti al mondo che si ha l’occasione di scoprire in maniera diversa, l’amore per la sana vita attiva, che coniuga buona alimentazione ed attività fisica e il piacere di stare insieme e condividere, inteso anche come valore più alto di solidarietà.



Per Melinda sostenere l’evento ha infatti un valore particolare, che supera quello della semplice sponsorship.

Ogni anno la manifestazione sostiene una causa benefica proposta dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo: per il 2017 l’obiettivo è raccogliere fondi per il progetto «Bambina o Sposa?» volto ad aiutare le bambine e ragazze dell’India costrette a sposarsi in età precoce rinunciando alla propria infanzia, con conseguenze importanti in termini di salute e sviluppo psicofisico.

I missionari salesiani operano per garantire la tutela dei loro diritti, sviluppando programmi integrati per l’istruzione e la formazione.

Melinda da sempre è impegnata a sostenere cause importanti che fanno assumere un valore estremamente profondo al supporto di eventi come la Corsa dei Santi.

Grande visibilità alla manifestazione sarà assicurata come sempre dallo speciale TG5 della durata di circa un’ora che seguirà la gara promuovendo le donazioni del pubblico tramite SMS o telefonata solidale.

© Riproduzione riservata