Pinzolo, minorenne compie una rapina in un centro estetico

28/10/2017

I Carabinieri la fermano a Ponte Arche mentre scappava insieme a due complici

I Carabinieri della Stazione di Carisolo, dipendenti dalla Compagnia di Riva del Garda, hanno arrestato una minore per rapina impropria.

Verso le 17 di venerdì 27 una giovane ragazza si era presentata presso un centro estetico di Pinzolo e, con la scusa di chiedere informazioni, si è avvicinata alla cassa.

Mentre la titolare prendeva degli opuscoli da darle, la giovane ha repentinamente aperto la cassa e sottratto del denaro, circa 300 euro.

La titolare non si è persa d’animo e ha tentato di bloccare la ragazza che però l’ha spintonata fuggendo a bordo di una vettura con a bordo due complici che l’aspettavano a motore a acceso.



La commerciante, non solo ha chiamato subito i Carabinieri, ma ha anche fornito utili indicazioni sul mezzo che è stato intercettato a Ponte Arche da un posto di blocco istituito apposta.

I tre sono subito stati condotti in caserma, grazie anche all’ausilio della Polizia Locale, indentificati e la ragazza riconosciuta con certezza come l’autrice della rapina.

Si tratta di una 17enne nativa della provincia di Vicenza, ma domiciliata a Rovereto, mentre i complici sono della provincia di Bolzano, ma residenti a Pergine Valsugana, tutti nomadi dello stesso gruppo familiare.



La minorenne è stata dichiarata in arresto e condotta a casa agli arresti domiciliari, mentre i due complici sono stati denunciati a piede libero.

La somma di denaro è stata interamente recuperata e restituita alla titolare del centro estetico.

