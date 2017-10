Aveva provocato un blackout lo scorso 16 ottobre a Cavalese

28/10/2017

Individuato dai Carabinieri il pilota del parapendio atterrato sui fili dell’alta tensione

Nella serata del 16 ottobre 2017 un parapendio partito dall’alpe Cermis, in fase di atterraggio andava a collidere con una linea elettrica di 20.000 volt dislocata a Masi di Cavalese, provocando un blackout ad ampio raggio per oltre 30 minuti.

La fiammata, generata dal contatto della vela sui cavi, veniva notata a centinaia di metri di distanza da più persone e solamente per pura casualità, il funambolico atterraggio del pilota non ha avuto tragiche conseguenze.



Di seguito, il parapendiista illeso e impaurito si allontanava di tutta fretta facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri di Cavalese, grazie alla collaborazione della popolazione e del personale del Comune di Cavalese, avviavano mirati accertamenti volti all’identificazione dell’autore del danno alla linea elettrica che veniva di li a poco individuato.

Il giovane, sentito dagli inquirenti, ammetteva ogni addebito e si è reso disponibile al risarcimento dei danni causati.

