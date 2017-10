La ASD Lotta Club Rovereto l’organizza per il 4 novembre

28/10/2017

Coppa Italia di lotta greco romana e femminile Memorial Luciano Debiasi

L’evento, inserito nel Calendario Federale, alimenta la tradizione roveretana nell’ambito della lotta. Infatti da molti anni il nostro sodalizio propone eventi di valore assoluto nel panorama Nazionale, grazie alla considerazione e alla stima che la società riscuote presso la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, anche dal punto di vista organizzativo.

La Coppa Italia è la seconda gara italiana a livello di importanza, si prevede la partecipazione di circa 200 atleti, di tutte le società che contano nel contesto nazionale e di alcune rappresentative straniere.

Già negli anni precedenti abbiamo avuto l’opportunità di ospitare delegazioni provenienti da Croazia, Spagna, Austria e Germania, che unitamente alle squadre italiane garantiscono il livello tecnico della gara.



Ad aumentare il valore di questa competizione va segnalato che i vincitori degli otto Titoli in palio nella sezione Over 18 (1999-1982), disputeranno in dicembre la «Sfida al Campione» contro i Campioni italiani Assoluti in carica, in un combattimento per ogni categoria che decreterà i più forti lottatori d’Italia.

E’ prevista inoltre una sezione di Coppa Italia Under 18 per la lotta greco romana riservata ai ragazzi nati dal 2002 al 2000, con dieci Titoli in palio.

Inoltre all’interno della manifestazione vi sarà anche un Torneo Internazionale dedicato alla lotta femminile. (Esordienti A-B, Cadette, Junior-Senior)



La gara sarà interamente trasmessa in diretta streaming



Tra gli atleti che il Lotta Club schiera il Campione Italiano in carica Andrea Setti, classe 2002, Maglia Azzurra ai Campionati Europei Cadetti di Sarajevo, il fortissimo Enio Kertusha argento e bronzo ai Campionati Assoluti 2017 rispettivamente di lotta libera e greco romana e il Campione Italiano Cadetti Mattia Imbriani.

In gara anche Bini Elia, primo classificato alla Coppa Italia di lotta libera nei kg. 50, Trivieri bronzo nella stessa gara, Salvaterra, Haji, Galvagnini, Bot, Endrizzi e Chiusole.

Per la lotta femminile il LC Rovereto schiera Alessandra Asinari, Campionessa Italiana Universitaria in carica, prima classificata nei kg.55 alla Coppa Italia di lotta femminile svoltasi lo scorso 7 ottobre a Bergamo e perciò già qualificata per la Sfida al Campione di dicembre.



Sul tappeto anche Lisa Galvagni, prima classificata alla Coppa Italia Under 18 di lotta libera nei kg.56, la giovanissima Alice Faccio, campionessa italiana Esordienti e Salvaterra Ilaria, Carri Emma, Stringa Arianna Vettori Francesca e Vio Ester.

La manifestazione punta anche ad onorare e commemorare il grande Luciano Debiasi, Maestro di lotta, scomparso prematuramente nel 2014.

Fondatore e anima del sodalizio, Luciano in più di quarant’anni di attività quotidiana e passione ha fatto della lotta uno degli sport più conosciuti ed ammirati nel territorio roveretano ma al tempo stesso ha preparato e portato atleti sul podio in campo nazionale e internazionale, che hanno quindi tenuto alto il nome del Trentino Alto Adige.

L’attività di completo volontariato in cui ancora oggi tutti i Tecnici della Società operano caratterizza fortemente la nostra associazione in termini di promozione sportiva ed educazione motoria.



Il programma della gara federale



- 2/ 3 novembre al Palazzetto dello Sport di via Piomarta a Rovereto allestimento parterre gara; 3 novembre pomeriggio accoglienza giudici, arbitri, squadre; a partire dalle 17.30 possibilità di allenamento per squadre; dalle 19 alle 20 operazioni di peso

- 4 novembre dalle 8 alle 8.30 operazioni di peso; a partire dalle 9.30 inizio gara su tre tappeti; ore 16.30 (indicativamente) inizio finali; ore 18 premiazioni atleti/e (18 categorie + categorie femminili) e società.

© Riproduzione riservata