Una donazione in ricordo di nonna Assunta Folgarait

28/10/2017

L’associazione Famiglia trentina di Berna regala un furgone alla Vannetti

La Apsp Vannetti ha comperato un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità: sarà a servizio del centro diurno per anziani di via Vannetti.

L'acquisto è stato possibile grazie alla donazione compiuta da Renzo Zencher, presidente dell'associazione Famiglia Trentina di Berna.

Questo circolo di emigrati trentini in Svizzera stava chiudendo battenti, e ha deciso di devolvere in beneficenza il suo patrimonio.

Una parte di questa è andata a favore della Vannetti, che per anni aveva accudito la madre di Zencher, Assunta Folgarait.

A malincuore Renzo Zencher aveva deciso di chiudere l'associazione Famiglia Trentina di Berna. Il circolo era punto di riferimento per diversi trentini residenti a Berna, per vari motivi tuttavia aveva concluso il suo ciclo.



Nella cassa dell'associazione rimaneva una discreta liquidità, e il direttivo decise di dare quel denaro a chi ne aveva bisogno.

«Una parte è andata al Mozambico, e un'altra volevamo andasse ad una realtà trentina, dato che noi siamo trentini, – spiega Zencher. Pensavamo a una casa di riposo, la scelta è caduta sulla Apsp Vannetti e non per caso.

«Nella Rsa di Rovereto aveva soggiornato per diversi anni Assunta Folgarait, scomparsa nel 2016 alla veneranda età di 103 anni. Assunta si era trovata benissimo alla Vannetti, sempre lucida e presente, e se ne era andata col sorriso sulle labbra.

«Anche come forma di riconoscenza da parte dei figli di Assunta (emigrati da Terragnolo a Berna negli anni Sessanta), si decise che parte dei fondi dell’associazione sarebbero andati alla Vannetti.»



La Apsp ha deciso di utilizzare quei 13 mila euro per sostenere le spese di acquisto di un nuovo pulmino (la parte restante proviene da un contributo provinciale).

Ora è in servizio un nuovo Fiat Ducato, nove posti e con maggiori funzionalità per il trasporto di carrozzine e persone con disabilità; prende il posto del precedente vecchio automezzo.

«Siamo felicissimi di questa donazione – commenta la presidente della Apsp Daniela Roner – è un grande atto di gratitudine da parte degli emigrati trentini di Berna.

«Abbiamo ora in servizio un pulmino di ultima generazione, con maggiori potenzialità e comfort.

«Opererà per il centro diurno, svolgendo servizi quotidiani di trasporto per gli utenti in occasione di gite.

«Grazie ad esso potremo programmare più uscite e con maggiori comodità. Ringraziamo tantissimo Renzo Zencher e l'associazione Famiglia Trentina di Berna.»

