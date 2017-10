Il Mosca Bruno Bolzano in Piemonte contro Vbc Mondovì

28/10/2017

È ancora in emergenza ma comunque a caccia della prima vittoria stagionale

>

Torna in campo nel pomeriggio di domani il Mosca Bruno Bolzano, per la seconda trasferta consecutiva.

Dopo il punto prezioso strappato a Cantù domenica scorsa, la truppa di Andrea Burattini nel pomeriggio di domani farà rotta su Mondovì per un altro delicato scontro diretto.

DOVE & QUANDO

Domani, domenica 29 ottobre, ore 18 a Mondovì (Cuneo): Vbc Mondovì – Mosca Bruno Bolzano.



ALTOATESINI ANCORA SENZA ZAPPOLI E THEI

La seconda parte del girone d'andata del Mosca Bruno Bolzano in questo girone Blu della serie A2 maschile prenderà il via così da questo importante e significativo scontro diretto di domani in terra piemontese.

Una seconda parte di girone d'andata molto importante, nella quale gli altoatesini affronteranno praticamente tutte squadre che le sono vicine in classifica visto che finora ha già affrontato quattro delle prime sei della classe.

Domani Mondovì e quindi mercoledì 1 novembre, alle ore 16, il ritorno al PalaResia di Bolzano per affrontare Lagonegro.

Prima di andare a Spoleto domenica 5 novembre e di ricevere Ortona sette giorni dopo, chiudendo così gli scontri con tutti i sestetti che occupano la parte centro-alta della graduatoria. Il girone d'andata si concluderà poi domenica 19 novembre a Taviano.



Ma prima di guardare troppo oltre, in casa bolzanina si pensa solamente a questo incontro di domani con Mondovì.

Una partita per nulla facile, nella quale gli altoatesini dovranno nuovamente lottare anche contro gli infortuni.

Perché così come con Bergamo e Cantù, la truppa altoatesina dovrà fare a meno di Enrico Zappoli out a causa della distorsione alla caviglia accusata contro il Club Italia e del libero Thei.

A sua volta ai box in seguito ad un problema all'anca, il libero trentino sarà in panchina per onor di firma ma non potrà scendere in campo saltando così di fatto il match con la sua ex squadre dove militò in A2 nella stagione 2015/2016.



IL TECNICO ALTOATESINO ANDREA BURATTINI

«Ci stiamo allenando bene e senza pensare agli infortuni, che non devono diventare un alibi, – raccomanda il tecnico altoatesino, Andrea Burattini. – Abbiamo un grandissimo rispetto per Mondovì, è una squadra forte che meriterebbe più punti di quelli che ha attualmente in classifica.

«Cortellazzi e Paoletti sono due atleti d'esperienza che la A2 conoscono molto bene, sono un organico completo ed in salute.

«Noi al di là di tutte le difficoltà dovremo pensare a fare solamente il nostro gioco, tenendo il più regolare possibile il nostro cambio-palla e spingendo al massimo in battuta.»



LA VBC MONDOVÌ ARRIVA DA TRE SCONFITTE CONSECUTIVE

La formazione piemontese arriva a questo match dopo un filotto di tre sconfitte consecutive.

Dopo un avvio di alto livello, con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, sono arrivati tre ko uno dietro l'altro contro Ortona, Gioia del Colle e Bergamo.

La formazione allenata da Mauro Barisciani può contare un palleggiatore d'esperienza come Cortellazzi ed un opposto che conosce molto bene la A2 come Paoletti.

Squadra tutta italiana quella piemontese, che in posto-4 assicura spazio a Menardo e Borgogno mentre il libero è un figlio d'arte come Massimiliano Prandi.

Figlio del professor Silvano Prandi, Massimiliano ha iniziato a muovere i primi passi nel volley proprio in regione, a Trento da bambino, quando il padre allenava la Trentino Volley.

E fu proprio Andrea Burattini, oggi allenatore del Mosca Bruno Bolzano, nell'Under 18 di Trentino Volley a spostare Prandi dal ruolo di palleggiatore a quello di libero.

Oggi Mondovì occupa l'ottava posizione in classifica con 7 punti conquistati in sei incontri.



I PROBABILI SESTETTI

- Nella metà campo piemontese il tecnico Barisciani dovrebbe optare per un sestetto con Cortellazzi in palleggio, Paoletti opposto, Menardo e Borgogno schiacciatori, Parusso e Picco centrali con Prandi libero.

- Andrea Burattini, invece, senza Zappoli e Thei opterà nuovamente per Ingrosso schiacciatore titolare in diagonale a Galabinov, Quartarone in palleggio con Boswinkel opposto, Bressan e Paoli centrali con Villotti libero.



GLI ARBITRI

Saranno Giuseppe Curto di Gorizia e Maurina Sessolo di Treviso a dirigere l'incontro di Mondovì. Per entrambi si tratta della prima direzione stagionale di una gara del Mosca Bruno Bolzano.



PER VEDERE LA PARTITA

La gara sarà trasmessa in diretta da Lega Volley Channel, il canale web della Lega Pallavolo Serie A trasmesso sulla piattaforma www.sportube.tv.

Fino al 31 ottobre è possibile abbonarsi a Lega Volley Channel con diverse formule e promozioni: 49.90 euro per seguire tutte le gare di Superlega e serie A2, appena 12.90 euro per seguire tutte le gare di una singola squadra di A2, 29.90 euro per poter vedere tutti i match di serie A2 e 2.90 per acquistare la visione di una singola partita comodamente da casa.

Informazioni ed abbonamenti su www.elevensport.it oppure www.legavolley.it/lvc.

© Riproduzione riservata