Garda con Gusto, chef d’eccezione creano in diretta

28/10/2017

I tre maestri Antonio Lamberto Martino, Cristian Bertol e Stefano Bertoni delizieranno il pubblico con altrettanti showcooking da tutto esaurito



Photo Jacopo Salvi.



Sempre più vicino l’appuntamento con la terza edizione di «Garda con Gusto - Carne Salada & Co.», l’evento che richiama a Riva del Garda i cultori del cibo di qualità e un numero sempre più grande di turisti desiderosi di conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre, per tre giorni il Palameeting e il Palavela di Riva del Garda saranno il cuore di un «villaggio sensoriale» che propone degustazioni nonstop, mercato gourmet, laboratori, workshop, incontri e tante altre iniziative capaci di coinvolgere adulti e bambini, appassionati gourmet, addetti ai lavori, nella scoperta della qualità e dell’accoglienza di uno dei settori trainanti dell’Alto Garda.



La manifestazione promossa da Garda Trentino Spa riunisce tutta la filiera del food: coltivatori, allevatori, ristoratori, imprenditori radicati nel territorio e tutto l’indotto di alta qualità, compreso il settore della formazione.

Dopo il successo delle edizioni passate Garda con Gusto propone quest’anno un programma di appuntamenti ancora più ricco, all’interno del quale il momento centrale sarà rappresentato dagli showcooking con tre chef ospiti d’eccezione dell’evento.

Si tratta di tre volti noti che regaleranno in diretta veri e propri momenti di spettacolo e conoscenza sull’utilizzo e la cucina dei prodotti che contribuiscono a rendere speciale l’enogastronomia del territorio.



Il primo maestro a deliziare il pubblico sarà lo chef Antonio Lamberto Martino, esperto in Tecnica di Degustazione Mediterranea e volto noto nelle vesti di giudice della trasmissione televisiva La Prova del Cuoco, in onda tutti i giorni su Rai Uno.

Sabato 4 dalle 11.30 alle 13, Martino proporrà una serie di piatti intriganti con le sue singolari definizioni: «Cannolo di carne salada al broccolo di Torbole», «Cosa mangia la carne salada», «In Riva al Garda», «Pane alle Molche», «Al pescato».

Per definire il suo stile, lo chef di origini siciliane usa queste parole: «Una cucina affettiva, ecco il mio concetto di cucina espressiva, uno stile che coinvolge il territorio, abbraccia ricordi, sensazioni, un viaggio dentro il gusto di chi vive il luogo.

«Ogni sapore viene cadenzato dentro un’esperienza sensoriale che traina a sè piaceri e gestualità conosciute perché questa è la cucina che amiamo, questa la mia firma, questa la mia dedica a Garda con Gusto.»



Sempre sabato, ma dalle 15 alle 16, secondo showcooking da non mancare. A salire sul palco sarà Cristian Bertol, chef del ristorante stellato Villa Orso Grigio di Ronzone, in Val di Non.

La sua è una cucina tradizionale che si basa sulla qualità della materia prima, spesso addirittura coltivata nell’orto privato del ristorante.

Bertol coinvolgerà il pubblico realizzando «Tagliatelle alla montanara», con carne salada e funghi misti freschi, «Filetto di vitello in mantello di carne salada, sfumato alla birra con mele Renette caramellate».



Domenica 5, infine, showcooking finale dalle 12 alle 13, con la presenza dello chef Stefano Bertoni, del ristorante Castel Toblino di Sarche, in provincia di Trento.

Bertoni, per definizione degli addetti ai lavori, riesce a portare in tavola tutto il Trentino plausibile, privilegiando il nitore dei sapori e la riconoscibilità degli ingredienti.

Durante Garda con Gusto proporrà «Salmerino alpino al pistacchio e basilico con morbido di zucca e broccolo di Torbole», «Risotto con coregone, aglio nero, burrata, capperi, sarde sotto sale del Garda e limone candito», «Filetti di persico, purè di patate al rafano e clorofilla di prezzemolo, caviale di trota e porcini».





