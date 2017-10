I Consoli di Bangladesh e Oman a Rovereto per «un caffè per la Pace»

28/10/2017

Iniziativa dell’Unione Commercio e Turismo con la Fondazione Campana dei Caduti

È stata una giornata speciale quella di oggi per Rovereto e per alcune delle sue principali istituzioni grazie all’iniziativa denominata «un caffè per la Pace», allo scopo di rafforzare il dialogo fra le nazioni.

Per iniziativa di Confcommercio Trentino-Unione Commercio e Turismo, in collaborazione con la Fondazione Opera Campana dei Caduti, sono stati ospiti ieri a Rovereto il console generale del Bangladesh di Milano Rezina Ahmed ed il console dell’Oman Giuseppe De Pascali. Fontanari, insieme al reggente della Fondazione Alberto Robol, al vice Lorenzo Saiani ed al consigliere Erminio Lorenzini, hanno accolto i due consoli per un primo momento di incontro e di reciproca conoscenza.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha partecipato all’incontro l’assessore a commercio e turismo Ivo Chiesa.



Sia Confcommercio, per la parte legata alle possibili sinergie a livello commerciale e turistico, sia la Fondazione, in vista della possibile richiesta di adesione di questi Paesi hanno illustrato ai due consoli le finalità della propria attività e la visita alla Campana è stata particolarmente gradita dagli ospiti, che hanno firmato e lasciato un messaggio di fratellanza ed amicizia sul Registro d'Onore della Campana dei Caduti, ricevendo in dono dal reggente Alberto Robol, che ha spiegato i valori ed i principi ispiratori della Fondazione, una miniatura della campana.

no state poste le basi per una collaborazione con l’ambasciata del Bangladesh in vista della possibile richiesta di adesione.



La console Rezina Ahmed ha espresso il suo ringraziamento per l’opportunità garantendo il suo impegno per dare seguito concreto a questo primo incontro mentre il console omanita Giuseppe De Pascali, già portato in Trentino da Confcommercio nei mesi scorsi, ha dato la propria disponibilità per coinvolgere altri Stati in rapporti di scambio ed amicizia con Rovereto e le sue istituzioni.

Il caffè con cui è stato celebrato questo particolare momento è stato preparato alla Campana da Ciro Di Vito (Ciro Millennium Caffè di Villa Lagarina), presidente dei Pubblici esercizi della Vallagarina dell’Unione Commercio e Turismo.

