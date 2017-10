Figura, a Minsk è dominio Cappellini-Lanotte

28/10/2017

La coppia campione tricolore trionfa nella danza della 7ª tappa delle ISU Challenger Series, in Bielorussia, chiudendo a quota 183.49 punti all'esordio stagionale

Anna Cappellini, 30 anni e Luca Lanotte, 32.



La coppia regina della danza italiana, Anna Cappellini e Luca Lanotte, timbra un esordio stagionale perfetto all’Ice Star di Minsk imponendosi su tutti nella settima tappa delle ISU Challenger Series di scena in Bielorussia.

Il tandem lombardo delle Fiamme Azzurre domina infatti anche il libero ribadendo così la leadership di ieri nel corto: il secondo segmento da 109.49 punti (53.87 di valutazione tecnica e 55.62 per i components) vale agli azzurri un totale di 183.49, quanto serve per trionfare con distacco sui russi Zagorski-Guerriero, secondi, e Sinistina-Katsalapov, terzi.

Un gran segnale a poco più di due settimane dall’NHK Trophy di Osaka, in Giappone, che dal 10 al 12 novembre varrà il debutto stagionale in una tappa di Grand Prix.

Cappellini-Lanotte si lasciano così alle spalle l'infortunio alla mano di Anna, occorso verso fine agosto e condizionante in questa fase di preaseason. I nuovi programmi invece già convincono e la fiducia sale.



Gara soltanto a metà invece nell’individuale maschile a Minsk dove i due azzurri Maurizio Zandron (Ice Skating Bolzano) e Ivan Righini (Ice Lab) si sono piazzati rispettivamente al 5° e 10° posto con i punteggi di 74.19 (40.44 di valutazione tecnica e 33.75 per i components) e 67.39 (32.74 di valutazione tecnica e 36.65 per i components) dopo il corto.

Domani nel pomeriggio il loro programma libero.

