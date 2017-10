I francesi Revil-Guevel vincono la 29er Eurocup dopo 9 regate

29/10/2017

Si chiude la stagione delle regate in Fraglia, pensando alla regata di Pasqua Guinness World Records: il Meeting del Garda Optimist 2018

Si è conclusa alla Fraglia Vela Riva la 29er Eurocup dopo 9 regate disputate in condizioni di vento leggero.

Questa mattina, quarto giorno di regate, si sono riuscite a fare altre 2 prove con la flotta suddivisa in gold e silver fleet: prove, che hanno permesso l’applicazione del secondo scarto, che in alcuni casi ha cambiato la classifica finale.

Sono comunque rimasti in vetta alla classifica generale i francesi Theo Revil con a prua Gautier Guevel, nettamente primi con 14 punti di vantaggio sulle finlandesi Grönblom-Ehmrooth, evidentemente a proprio agio con il vento leggero di questa mattina (6-8 nodi), che le ha viste seconde e prime, portandosi così oltre che seconde nella classifica generale, prime tra le femmine.



Rimasti sul podio, a un solo punto dalle seconde, i britannici Robins-Vennis-Ozanne.

Per le posizioni successive sono state proprio le ultime due regate a cambiare molti parziali: per alcuni equipaggi è andata molto meglio rispetto alle precedenti prove, per altri il contrario.

Buon recupero anche per gli italiani Boletti-Torchio (SCGarda Salò), che con un 7-8 sono risaliti fino alla diciassettesima posizione finale.

Per tutti, partecipanti e organizzatori, sono stati 4 giorni impegnativi in cui è stato necessario partire sempre la mattina presto per sfruttare quel poco vento da nord che è arrivato.







Comitato di regata, segreteria, posaboe hanno fatto il possibile per riuscire a far disputare il numero massimo di prove possibile in una stagione in cui il vento è abbastanza un’incognita.

È stato comunque un gran finale di stagione: la Fraglia Vela Riva ha chiuso la stagione sportiva con un evento che ha segnato il record di partecipazione non solo in Italia, ma in Europa, con 120 equipaggi provenienti da quasi 20 nazioni.



La classe 29er si conferma molto interessante per i giovanissimi, che si divertono con questo skiff propedeutico alle classi olimpiche veloci come 49er e Nacra.

Se da una parte si chiude la stagione agonistica delle regate, alla Fraglia Vela Riva si pensa già al 2018, che come ogni anno inizierà a Pasqua con la regata Guinness World Records, dedicata ai giovanissimi dell’Optimist con il Meeting del Garda Optimist.



