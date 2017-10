El trentin al zimiteri el dì dei morti – Di Cornelio Galas

29/10/2017

Come che la va? Eh, dai, fin che se se vede, de zerto meio de quei che è chì sòto…

- Ciao, ciao come vala?

- Eh, dai, fin che se se vede, de zerto meio de quei che è chì sòto…

- Ma hat tot anca ti el lumìn a baterìa? Vara che ‘l dura forsi en par de dì… ma forsi.

- Eh dai, sì poch? Me sa che te te sbagli… l’am pasà el slusèva anca ’na stimana dopo… poch ma el slusèva.

- No parlèvo dela baterìa ma de quei che ròba lumìni e vasi de fiori… ogni am l’è la stessa roba, vegnirìa voia de metèrghe en mèz le ortìghe ai fiori, almén qualche bóla la ghe vei sui dèi…



- Scolta, quel che conta l’è el pensèr no… dir do paternoster, pensàr a quei che no gh’è pu…

- Ah sì sì, te gh’ai resòn. No gh’è pu le feste dei morti de ‘sti ani. Men, come se ciamèl?, men consumismo no, e anca men zènt che freghèva se sa… se ‘ncontrèva parenti, zent che no te vedevi da ‘n pèz, se ricordèva i nòssi pori morti…

- L’è vera, propri vera. Po’ se nèva al bar dele condoglianze a bever el brulè. E tuti a cà a scartozàr maròni…

- Sì, caro, gh’era pu, come se ciàmela?, comunità, pù paès, no come adès che i vive serài denter e i parla mal de quei che gh’è fora…



Eh sì… a proposìt, hat sentù del zendro del Livio?

- No

Oscia i lo sa tuti dai che gh’è scampà la sposa. E sat con chie?

- No

- Col fradèl del Gino Panza… dime ti. Un che prést per mòverse el deve dropàr le rodèle…

- Ma dai… el Gino Panza… no l’avrìa mai dìt…



- E dela Gina, la vedova del Ruggero, quéla che abita drio la cièsa?

- ’Sa gh’è sucès a la Gina?

- Ma come fat a no savèr ‘ste robe? La Gina zà en mès dopo el funeral del Ruggero i l’ha vista ensema al cosìn del sagrestàn… altro che nar en ciesa a ‘npizàr le candele a so por marì…

- Ma dai che no ghe credo, la Gina, no no pol esser.

- Te digo che i l’ha visti ensèma a balàr e a zena, tacài co la còla, e pù de na matina lù l’è vegnù fora sul prest dala cà de èla… dime ti… bom valà te saludo che i mèi i me spèta zamai per disnàr… ciao Enzo neh, mòlete fora, no stàr semper serà en cà…



(Enzo va avanti e incontra un altro amico): Ehila, ma ancòi n’encontrén tuti chi…

- Oscia l’Enzo, te me pàri engrassà però… ma sì, fin che se se vede…

- Tei, sat gnent de la Gina?

- No, cossa gh’è sucès ancora a quela pora dona… che l’ha sofèrt così tant quando è mort so marì…

- Ah caro, la se la gode. Pensa, i l’ha vista ensèma a balar e zenàr col cosìn del sagrestàn… gnanca en més dopo l’hobit de so marì… E del zèndro del Livio? Sat gnent del zèndro del Livio? Spèta che te conto. Alora, en pratica gh’è scampà la sposa. E sat con chie?

