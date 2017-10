I Carabinieri di Merano arrestano una donna albanese per furto

29/10/2017

I Carabinieri di Bolzano denunciano per tentato furto un marocchino da anni in Italia

I Carabinieri di Merano hanno tratto in arresto una donna albanese di 35 anni, residente a Bolzano, per furto aggravato.

I militari della Compagnia meranese hanno intercettato la donna mentre si stava allontanando da due esercizi commerciali del centro cittadino, dopo aver rubato capi di abbigliamento del valore di circa 600 euro.

I proprietari dei negozi derubati, appena si sono accorti degli ammanchi hanno subito informato il 112 che ha inviato sul posto la pattuglia.

I militari hanno riconosciuto la donna che si stava allontanando nelle vie circostanti, l’hanno fermata e controllata, trovando subito la merce.

Il materiale asportato è stato immediatamente restituito ai proprietari mentre la donna è stata accompagnata in caserma e poi accompagnata presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Comparirà nei prossimi giorni dinanzi all’autorità Giudiziaria del capoluogo per rispondere di furto aggravato.



I Carabinieri di Bolzano hanno denunciato a piede libero un marocchino di 20 anni in Italia senza fissa dimora per tentato furto.

L’uomo, individuato alla vigilanza di un negozio del centro commerciale di via Galilei, è stato controllato dai militari che hanno accertato che stava tentando di asportare alcuni capi di abbigliamento.

L’uomo è stato condotto in caserma per accertamenti.

