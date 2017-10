Miglior Sommelier d’Italia-Premio Trentodoc è Roberto Anesi

29/10/2017

Antonello Maietta, Roberto Anesi, Sabrina Schench, Cristiano Cini.



L’elezione è avvenuta nell'ambito del Congresso Nazionale Ais, in queste ore a Taormina, dove si sono svolte le semifinali e la finale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia, sostenuto dall'Istituto Trento Doc e dai suoi 48 associati.

I finalisti, nella splendida Sala degli Specchi dell’Hotel San Domenico Palace di Taormina, si sono cimentati in diverse prove: di abbinamento teorico cibo-vino, di conoscenza della lingua straniera, di decantazione e servizio di un vino rosso, di degustazione e descrizione di un vino, per concludere con una prova di comunicazione riguardante territori, personaggi e vini di caratura internazionale.



Dopo un’avvincente sfida, che ha visto confrontarsi quattro grandi campioni – Roberto Anesi, Carlo Pagano, Andrea Sala, Massimo Tortora – il titolo di Miglior Sommelier d’Italia 2017 - Premio Trentodoc è stato assegnato a Roberto Anesi, con il trofeo consegnato da Sabrina Schench, Responsabile dell’Istituto Trento Doc, Antonello Maietta, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier e Maurizio Filippi, campione in carica.

Dichiara Enrico Zanoni, Presidente dell’Istituto Trento Doc: «La sinergia con l’Associazione Italiana Sommelier è un passo fondamentale per l’affermazione del nostro marchio, quale emblema della spumantistica d’eccellenza.

«Essere partner del Concorso Miglior Sommelier d’Italia, che premia il migliore tra coloro che con grande professionalità promuovono la cultura del buon bere, è per noi il suggello perfetto di questa collaborazione.»



Il concorso è aperto a tutti i sommelier e vede impegnati gli esperti di mescita provenienti da diverse regioni, che giungono in semifinale dopo un’apposita selezione a livello nazionale.

