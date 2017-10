Figura, a Minsk Righini rimonta e sfiora il podio

29/10/2017

Nell'ultima giornata della 7ª tappa delle ISU Challenger Series l'azzurro recupera ben 6 posizioni rispetto al corto e chiude 4°, a 14 centesimi di punti dal terzo posto



Ivan Righini, 26 anni.



Dopo la grande vittoria di ieri nella danza di Cappellini-Lanotte, il pattinaggio azzurro sorride anche nell'ultima giornata del week-end di Minsk, in Bielorussia, in occasione della settima tappa delle ISU Challenger Series stagionali.

Grande protagonista nell'individuale maschile Ivan Righini (Ice Lab), risalito dal 10° posto del corto fino al 4° finale in virtù di un eccezionale libero da 152.22 (78.92 di valutazione tecnica e 73.70 per i components): podio che sfugge dunque per appena 14 centesimi di punto, con il 219.61 che non basta a far meglio del 219.75 dell'israeliano Samohin, terzo.

Scivola invece dal 5° all'8° posto l'altro azzurro, Maurizio Zandron (Ice Skating Bolzano), autore del nono libero di giornata a quota 130.84 (60.84 di valutazione tecnica e 70.00 per i components) e fermatosi a 205.03 punti complessivi.

