Da Mondovì prima storica vittoria in A2 del Mosca Bruno Bolzano

La compagine di Andrea Burattini s'impone in tre set in casa dei piemontesi del Vbc, al termine di una partita giocata in modo brillante dalla formazione altoatesina

Al PalaManera di Mondovì va in scena un grandissimo Mosca Bruno Bolzano. Capace di superare non solamente i piemontesi, ma anche le assenze di Zappoli e Thei, ambedue out per infortunio.

Con un sestetto obbligato, i biancoblù (in campo con la seconda divisa biancorossa) hanno offerto una prestazione di altissimo livello. Bravissimi nel mettere una bella pressione addosso ai padroni di casa con la propria fase break, così come decisamente meno fallosi in diverse circostanze rispetto ai piemontesi.

Riuscendo, nel complesso, ad essere più incisivi soprattutto in attacco, chiudendo con un ottimo 50% di squadra in quanto a palloni messi a terra contro il 43% dei padroni di casa.

Con questo successo i bolzanini salgono a quota 5 punti in classifica, al decimo posto della classifica del girone Blu di A2 maschile a pari merito con quel Geosat Lagonegro che mercoledì pomeriggio (alle ore 16) sarà di scena al PalaResia di Bolzano per un altro scontro diretto che metterà in palio punti fondamentali sotto ogni punto di vista.

Accanto alle conferme delle buonissime condizioni attuali di Galabinov e Boswinkel, punti di riferimento costanti per un ispirato Quartarone, match da incorniciare per Paolo Ingrosso.

Lo schiacciatore italo-brasiliano mette a referto qualcosa come 13 punti con un altissimo 63% in attacco, un muro e due ace.

Molto importante anche la prova in attacco di Bressan (6 palloni su 10 a terra) ed a muro di Alessandro Paoli, devastante con i suoi 4 block diretti ed i tantissimi palloni toccati.







I DUE SESTETTI IN CAMPO

Il tecnico di casa Mauro Barisciani conferma il sestetto tipo, con Cortellazzi in palleggio, Paoletti opposto, Borgogno e Mercorio schiacciatori, Parusso e Picco centrali con Prandi libero.



Andrea Burattini, invece, conferma il sestetto praticamente obbligato con Quartarone in palleggio, Boswinkel opposto, Ingrosso e Galabinov schiacciatori, Bressan e Paoli centrali con Villotti libero.



LA CRONACA DELLA PARTITA

In avvio di match i due sestetti viaggiano subito a braccetto (7-8), con l'equilibrio che sembra regnare (12-12).

Quando poi il muro piemontese arriva il punto del 13-18 a favore degli altoatesini, prima che il pallonetto di Mercorio non tenga in scia i padroni di casa (16-20).

Quando Ingrosso però mette a terra il punto del 18-23 ormai su questo primo set sono pronti a scorrere i titoli di coda.



Nel secondo parziale è subito battaglia (11-11) con i due sestetti a stretto contatto. Cortellazzi trova un ace e Parusso ferma a muro Galabinov per il 15-13, con Burattini che salta in piedi e si gioca un time-out discrezionale.

In difesa i bolzanini sono molto attenti in questa fase, ma non abbastanza per fermare Mercorio quando mette a terra il 17-14, Alessandro Paoli mura Paoletti siglando il punto del 19-18 che riporta in scia i bolzanini.

La parità (19-19) arriva ancora con un muro di Alessandro Paoli questa volta su Mercorio.

A spingere i piemontesi è l'opposto Paoletti, suoi i due punti di fila del 22-20 ma è ancora il centrale trentino Alessandro Paoli, con un'ottima rigiocata, a ristabilire la parità (22-22).

Nel finale di parziale Boswinkel annulla la prima palla set dei piemontesi, si va così ai vantaggi dove il muro di Bressan ed Ingrosso regalano la palla per chiudere il parziale agli altoatesini.

Mondovì annulla e si va avanti, finché Paoletti non attacca out e poi Quartarone piazza il muro del 26-28 conclusivo.



Si arriva così nel terzo set, dove gli altoatesini provano subito a sprintare: 5-9 con l'errore in battuta di Mercorio. Mondovì sbaglia e Boswinkel no (6-12), l'opposto olandese ha il braccio caldo ma in generale in questo parziale il muro piemontese fatica non poco.

Il Mosca Bruno Bolzano (9-15 con il diagonale vincente di Galabinov) in difesa invece si esalta, se poi Ingrosso fa ace allora il margine a favore dei bolzanini si amplia (9-16) e Mondovì si affida al secondo ed ultimo time-out discrezionale a disposizione.

Il turno in battuta di Galabinov mantiene avanti i bolzanini (13-19), un margine importante a favore dei ragazzi di Burattini che nel finale di set restano saldamente avanti con Boswinkel che si conferma con il braccio caldo (15-21).

Borgogno trova l'ace del 19-21, Burattini salta in piedi e chiama un time-out discrezionale ma al ritorno in campo Paoletti piazza il pallonetto del 20-21.

A scacciare ogni timore arriva il muro di Quartarone su Mercorio che vale il 20-23, quindi Galabinov confeziona la prima palla match con un bel diagonale: a far scattare la festa altoatesina per questa prima vittoria in serie A2 è, al terzo tentativo, il Video Check che rivela una invasione a rete del muro monregalese.







IL TABELLINO DELL'INCONTRO

VBC MONDOVÌ – MOSCA BRUNO BOLZANO 0-3

(20-25, 26-28, 22-25)



VBC MONDOVÌ: Cortellazzi 1, Paoletti 15, Mercorio 7, Borgogno 11, Parusso 10, Picco 5, Prandi (L); Menardo, Sordella. Ne: Cattaneo, Bosio. Allenatore: Mauro Barisciani.

MOSCA BRUNO BOLZANO: Quartarone 3, Boswinkel 18, Galabinov 11, Ingrosso 13, Bressan 6, Paoli 9, Villotti (L); Candeago, Baldazzi. Ne: Spagnuolo, Bleggi, Thei. Allenatore: Andrea Burattini.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Sessolo di Treviso

DURATA SET: 25', 33', 29'.

NOTE: Vbc Mondovì: 3 ace, 7 muri, 10 errori in battuta, 6 errori in attacco, 43% in attacco, 50% di ricezione positiva con il 23% di perfette.

Mosca Bruno Bolzano: 3 ace, 10 muri, 10 errori in battuta, 7 errori in attacco, 50% in attacco, 45% di ricezione positiva con il 27% di perfette.



IL COMMENTO DI COACH ANDREA BURATTINI

«È una soddisfazione enorme aver colto questa prima vittoria assoluta in A2 qui, su un campo molto difficile contro una squadra davvero forte. Sono felice per questo gruppo, perché questi ragazzi si meritavano un risultato del genere.

«Questo è un gruppo con un tasso di esperienza molto basso, sono parecchio contento di come ha ottenuto questo risultato e di averlo conquistato con loro. Tutti quanti oggi hanno fatto esattamente quello che dovevano fare, basti pensare che qui a Mondovì 3-0 non aveva ancora vinto nessuno.

«Credo sia stato fondamentale il secondo set, averlo vinto dopo quella bella rimonta ci ha dato tanta fiducia e tanta convinzione.

«Sia per questa partita, sia per il proseguo del campionato: questo incontro ci darà tantissimo anche per le prossime gare. A cominciare da quella in programma mercoledì al PalaResia contro Lagonegro.

«In questa A2 nessuno molla di un centimetro e noi oggi abbiamo dimostrato che lotteremo sempre e comunque, contro qualunque avversario.»

