 Inchiostro, pelle e psoriasi: meglio evitare 

30/10/2017

Questa e altre precauzioni da prendere in caso di psoriasi accertata

«Psoriasi» è un termine che potremmo aver già sentito menzionare in passato, vuoi in qualche sala d'attesa medica o vuoi durante una visita dal dermatologo mentre controlla la salute della nostra pelle.

Anche se non è una patologia comune, ne è affetta in Italia circa il 2.5% della popolazione, è una facile da confondere per altro.

Questo articolo non intende approfondire le cause e le cure della psoriasi, dato che esistono già moltissimi siti internet che se ne occupano, piuttosto vuole fare luce su alcuni accorgimenti che le persone affette devono prendere.



Ho la psoriasi?

Prima di tutto bisogna capire come possiamo accertarne la presenza.

Se dovessimo sospettare di esserne affetti la prima cosa da fare è contattare un dermatologo - la psoriasi è facilmente confondibile con altre patologie della pelle e solo questi, attraverso una o più tipologie di esami, potrà dirci se effettivamente si tratti di quella.

Gli esami che possiamo aspettarci di sostenere sono il semplice esame obiettivo della pelle, il «grattamento metodico di Brocq» (per la ricerca dei suoi segni caratteristici, come il biancore della crosta o la comparsa di goccioline di sangue nel momento in cui la crosta è rimossa), lo «scraping cutaneo» (tamponare il fondo della lesione in cerca di potenziali microbi patogeni), la «biopsia della cute» (analisi istologica di una piccola porzione di pelle) e una verifica del «fenomeno di Koebner» (per constatare se si formino nuove chiazze dopo traumi fisici come cicatrici, grattamenti, etc.)



Bocca buona, pelle cattiva: accorgimenti alimentari

Se il vostro dermatologo ha confermato che effettivamente si tratta di psoriasi, cominciate col seguire le sue raccomandazioni - è il medico che l'ha diagnosticata, in fondo - e con ogni probabilità saprà indicare il percorso terapeutico migliore.

Se poi vogliamo supplire alle cure regolari in altro modo, magari dopo aver sentito il medico stesso, una buona maniera di farlo può essere il prestare alcuni accorgimenti alla nostra alimentazione.

Raccomandano infatti i migliori specialisti di lasciar perdere cereali con glutine, zuccheri e dolciumi, latte e derivati, prodotti trattati con conservanti o edulcoranti, i salumi e la carne di maiale, e sostituirvi pesce, carne, verdura, uova, legumi e frutta secca, al fine di assistere la pelle a risanarsi.



Fare luce sul problema: i raggi solari e la psoriasi

Uno dei consigli migliori e più semplici che si possa dare a una persona affetta da psoriasi è quello di stare all'aria aperta e lasciare esposta la pelle alla luce solare - un consiglio, chiaramente, più valido in estate che in altre stagioni dell'anno, ma non per questo meno utile.

Non solo i raggi del sole non danneggiano la pelle adeguatamente protetta, ma combattono assai efficacemente questa malattia, al punto di scacciarla completamente o renderla pressoché invisibile; i bagni sono poi altrettanto utili, poiché l'acqua di mare (ma anche piscine o terme vanno bene) calma il prurito delle lesioni, disinfetta la pelle e ne favorisce la rigenerazione.



Inchiostro, pelle e psoriasi: meglio evitare

Un ultimo accorgimento che può interessare l'affetto da psoriasi, specialmente se appassionato di tatuaggi, è questo - non farlo.

Per quanto belli possano essere o per quanto possiamo sperare coprano i suoi segni, è meglio evitare.

La psoriasi, infatti, per effetto del già citato fenomeno di Koebner, tende a formarsi sulla pelle lesionata, e siccome il trattamento operato dall'ago da tatuaggio è considerata dalla pelle come una lesione, il risultato finale sarà un tatuaggio completamente rovinato da chiazze e squame invece che coperto.

