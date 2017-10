Ennesimo atto di vandalismo alla targa delle Foibe a Trento

La condanna del presidente Dorigatti.

La semplice targa commemorativa di fronte al tribunale di Trento - omaggio alle vittime delle foibe - è dichiaratamente un «monito contro il ritorno della barbarie e per la pace e la convivenza dei popoli».

Ma nemmeno un appello come questo, che ragionevolmente dovrebbe ottenere condivisione e rispetto di tutti, nessuno escluso, rimane invece esente dal vandalismo di chi dalla storia non ha imparato nulla.

Sia chiaro: gesti come quello della notte scorsa non hanno nulla da condividere con il sentire dei trentini.

Preoccupa però - e non va sottovalutato - l'effetto che la serie di questi atti produce sul clima generale, seminando odio e intolleranza.