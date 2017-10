A San Francisco spazio al Trentino nello stand AlpineBid

30/10/2017

Università di Trento e Muse all’assise dei giornalisti scientifici di tutto il mondo

C’è anche un po' di Trentino alla conferenza mondiale dei giornalisti scientifici in corso in questi giorni a San Francisco.

La bellezza della natura alpina e del paesaggio montano insieme alla solidità delle istituzioni scientifiche presenti sul territorio sono stati oggetto di interesse e apprezzamento da parte dagli oltre 1.300 giornalisti provenienti da ogni parte del mondo presenti a questo importante appuntamento internazionale.

Il video ufficiale di presentazione del Trentino è stato più volte proiettato nello stand «AlpineBid», allestito nel corso della conferenza per promuovere la candidatura della città di Losanna a ospitare la prossima edizione della conferenza mondiale nel 2019.

Una candidatura dal valore particolare, perché sostenuta congiuntamente dalle associazioni di categoria dei giornalisti scientifici di tre Paesi: Francia, Svizzera e Italia.



L’annuncio della vittoria di Losanna e di «Alpine Bid» è stato dato nel corso della conferenza finale del congresso che si è tenuta domenica mattina all’Hotel Marriott di San Francisco.

Oltre un migliaio di giornalisti sono attesi dunque a luglio 2019 in Svizzera: un’occasione anche per il Trentino, chiamato a organizzare uno dei vari tour scientifici collegati alla conferenza.

La prossima edizione avrà infatti un focus particolare su montagna e scienza.

Università di Trento e Muse - entrambe presenti con i propri uffici stampa alla conferenza mondiale di San Francisco - sono le prime istituzioni del Trentino che si sono attivate per accogliere i giornalisti e organizzare la trasferta, con il supporto di Trentino Sviluppo.

Il programma di massima prevede la visita a centri di ricerca e laboratori, ma anche la possibilità di godere delle bellezze del panorama alpino, oggetto di attenzione e studio anche dal punto di vista scientifico.

