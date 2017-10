Alla ricerca dell’asteroide Franzthaler

30/10/2017

La famiglia di Franz Thaler ha visitato Planetarium Alto Adige e Osservatorio Max Valier e ha individuato l’asteroide Franzthaler, dedicato al suo congiunto

L’asteroide Franzthaler appartiene alla cosiddetta fascia di asteroidi compresa tra Marte e Giove e ruota attorno al Sole compiendo una rivoluzione completa in circa 4 anni.

L’asteroide non è visibile a occhio nudo, trattandosi di un piccolo corpo con un diametro probabile di qualche km e con una distanza media da Terra compresa tra 270 e 560 milioni di km.

Per poterlo osservare è necessario disporre di un telescopio di un certo peso come quello dell’osservatorio Max Valier.

La famiglia di Franz Thaler è stata ospite del Planetarium Alto Adige e dell’osservatorio astronomico Max Valier, dove ha potuto scoprire qualcosa di più dell’asteroide che porta il nome del suo congiunto.

L’astronomo David Gruber ha tenuto una breve guida sotto la cupola del planetario, mostrando agli ospiti l’orbita dell’asteroide e rispondendo alle loro domande.



A seguire il gruppo si è spostato a Obergummer/San Valentino, dove Gruber con l’astrofilo Romano Kohlmayer dell’associazione Max Valier ha individuato l’asteroide Franzthaler.

Grazie a una fotocamera reflex sono state fatte delle riprese dell’asteroide in movimento tra le stelle fisse. Una GIF che mostra il moto di Franzthaler è disponibile al sito http://gph.is/2yTRufv

Anche il gruppo astrocusanus del liceo classico di Brunico si è ritrovato presso il piccolo osservatorio d’istituto e sotto la guida del docente Christof Wiedemair è riuscito nell’impresa di fotografare il corpo celeste.

Nel gennaio 2019, quando le condizioni di osservazione saranno ottimali, il Planetarium confida che in tanti, con telescopi e non, si cimenteranno nell’osservazione di Franzthaler, onorando così la memoria di un personaggio cardine della storia del ’900 dell’Alto Adige.





In centro alla foto la scia dell'asteroide.



Storia dell’asteroide

Nel dicembre 2015 il Planetarium Alto Adige ha vinto la manifestazione #NameExoWorlds organizzata dall’Unione Astronomica Internazionale per proporre nomi per alcuni esopianeti. Come premio l’IAU ha concesso al Planetarium Alto Adige la possibilità di battezzare un piccolo corpo del sistema solare, l’asteroide (6212) 1993 MS1.

La scelta di Luca Ciprari e David Gruber, astronomi del planetario, è caduta sul nome di Franz Thaler, il contadino della val Sarentino che aveva raccontato la sua travagliata esperienza dei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale, spendendosi in seguito per un riavvicinamento pacifico tra i gruppi linguistici in Alto Adige.

