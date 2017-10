Santi e Defunti, le celebrazioni dell’arcivescovo Lauro a Trento

30/10/2017

L’1 e 2 novembre presiederà la messa al cimitero Monumentale e al Sacrario Militare

Nella solennità di Ognissanti, mercoledì 1 novembre, l’arcivescovo Lauro presiederà la tradizionale s. Messa sul cimitero monumentale di Trento, con inizio alle ore 14.30.

Il giorno dopo, giovedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, monsignor Tisi guiderà alle ore 11.00 la celebrazione eucaristica presso il sacrario militare del cimitero del capoluogo, in memoria dei caduti di tutte le guerre.



Domani, martedì 31 ottobre, alla vigilia delle due importanti date del calendario liturgico, l’Arcivescovo dedicherà (come già accaduto lo scorso anno) l’intera giornata alla confessione dei fedeli nella basilica di S. Maria Maggiore a Trento, per chiunque voglia accostarsi personalmente al sacramento della Riconciliazione.

Una celebrazione comunitaria della Riconciliazione, guidata dall’arcivescovo Lauro affiancato dai parroci di Trento, si svolgerà questa sera in cattedrale alle ore 20.30.

L’invito è rivolto ai fedeli di tutte le parrocchie cittadine.

