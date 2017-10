«Movember»: Cambiamo il volto della salute maschile

30/10/2017

La Campagna mondiale vuole incoraggiare gli uomini ad adottare sani stili di vita, favorire la diagnosi precoce e aumentare l'efficacia dei trattamenti

Si potrebbe parlare proprio di una iniziativa «coi baffi» quella di Movember (da «Moustache», parola inglese per baffi, e «November»), campagna di sensibilizzazione annuale che si svolge nel corso di novembre, durante la quale LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in Trentino sviluppa azioni di educazione alla salute e gli uomini che vi aderiscono (i Mo-bro = Movember Brothers) si fanno crescere i baffi quale segno di condivisione delle finalità della Campagna.

Spingendo gli uomini a prendere parte al movimento, la Campagna di Movember in tutto il mondo vuole incoraggiare gli uomini ad adottare sani stili di vita, favorire la diagnosi precoce del cancro alla prostata, aumentare l'efficacia dei trattamenti e ridurre il numero di decessi.

In Trentino LILT si rivolge agli uomini adulti, per una partecipazione attiva e consapevole, ma anche ai più giovani per offrire uno spazio personale di confronto con un esperto, un punto di riferimento in campo medico-sanitario in caso di necessità.

Sia a Trento che nelle Delegazioni provinciali saranno disponibili gratuitamente gli specialisti LILT per visite alla prostata (per uomini sopra i 50 anni) e per consulenze per situazioni di familiarità relativa alla malattia oncologica o per dubbi e insicurezze, nel caso per esempio si fossero manifestati cambiamenti fisici o funzionali.

A Trento sarà possibile prenotare visite o consulenze al Centro Prevenzione LILT, tel. 0461.932758, centroprevenzione@lilttrento.it; per la provincia consultare il sito www.lilttrento.it o chiedere informazioni in Sede LILT tel. 0461.922733.



A fianco di LILT, collaborano a promuovere Movember 2017 il gruppo RugbyTots trentino, Fisioterapista in Trentino e la FIR Federazione Italiana Rugby Delegazione Trentina, con il concreto impegno di attivarsi per la diffusione di informazioni su un tema, quello della prevenzione dei tumori maschili, che ancora non è così noto e diffuso come dovrebbe essere e come accade invece per le donne.

Il tumore della prostata è la neoplasia più frequente tra gli uomini: rappresenta più del 20% di tutti i tumori per gli uomini con età maggiore di 50 anni (dati Airtum, report 2017) ed è quella che causa più decessi.

Le più colpite risultano essere le regioni italiane del nord (incidenza: 153 casi ogni 100.000 uomini, mortalità 32x100.000) che però sono anche quelle con una percentuale più alta di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: 92%.

In Trentino si stimano circa 300 nuovi casi all’anno con una sopravvivenza del 91%.

Un dato molto incoraggiante, favorito dalle buone prassi per una diagnosi sempre più precoce e da tecniche terapeutiche sempre più efficaci.

© Riproduzione riservata