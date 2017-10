Commemorazione 5 novembre dei Caduti e le Vittime di Guerra

30/10/2017

Tra le varie manifestazioni, verrà scoperta una targa a Padre Reich



L'Amministrazione Comunale di Rovereto commemorerà il 5 novembre i Caduti e le Vittime della Guerra alla presenza delle associazioni Combattentistiche e d'Arma del territorio.

Il programma prevede alle ore 10 il ritrovo nel piazzale Sacrario Castel Dante per gli Onori alla bandiera, segue la sfilata e Onore ai Caduti.

Alle ore 10.30 avrà inizio la Santa Messa in suffragio dei Caduti.

A termine i discorsi delle Autorità, quindi la scopertura della targa a ricordo di Padre Reich.

Sarà presente la Fanfara Alpina di Lizzana mentre i canti saranno animati dal Coro «Fuori dal Comune».



Il Ten. Capp. Egidio Reich, francescano, nacque a Spormaggiore il 4 settembre 1907. E' morto a Rovereto il 18 gennaio 1985.

Alla sua memoria i Gruppi Alpini Lizzana, Lizzanella e Marco hanno deciso di apporre una targa che verrà scoperta nel piazzale dell'Ossario il prossimo 5 novembre in occasione dell'annuale commemorazione in ricordo del 4 novembre.

Padre REICH veste l'abito religioso nel 1923 e ordinato sacerdote nel 1931. Nel 1939 venne chiamato alle armi nell'artiglieria alpina e partecipa alla campagna di Francia, Grecia e Montenegro.

L' 8 settembre, prigioniero dei tedeschi, è dato per morto, dopo mesi scrive e afferma di essere vivo.

Dopo la guerra nel 1954 viene inviato in Francia come cappellano degli immigrati, poi torna a Rovereto nel convento francescano di S. Rocco, dove in molti l'hanno conosciuto nella sua attività di religioso e di alpino e cristiana.

