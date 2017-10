Festa e Sagra della Patata 2017: il decimo successo!

Abbiamo studiato, analizzato e provato all’infinito per arrivare al nostro miglior risultato: questo è quello che facciamo e che ci viene meglio.

Pensiamo a voi, che vi addentrate nella Valle Salus, cercando in mezzo ai campi coltivati nel bel mezzo della Piana del Lomaso nella sua versione autunnale la nostra Festa.

A voi che arrivati a destinazione dovete essere accolti dal meglio che sappiamo fare. Ci piace avervi qui, nella nostra casa, in mezzo a tutto ciò che parla di noi, del nostro territorio, della nostra storia, delle nostre passioni.

Quest’anno vi abbiamo accolto in trio; COPAG, cooperativa produttori agricoli giudicariesi, Associazione Festa dell’Agricoltura e Pro Loco Piana del Lomaso.

Tre realtà legate dalla stessa passione: l’amore per il luogo in cui viviamo.



La voglia di far conoscere il nostro prodotto tipico, la patata, ci ha a dedicare alla nostra regina Montagnina una vera e propria Festa e Sagra della Patata.

Due le attrattive principali: gli incontri degustazione a numero chiuso a Campo Lomaso e la Sagra della Patata presso la Copag di Dasindo.

Si è cominciato venerdì 27 ottobre alle ore 20.00 con i Volti di Campo Lomaso adornati a Festa in un clima elegante e sfizioso, sulle tavole rivestite da tovaglie bianco perla fa il suo ingresso la patata Montagnina, protagonista dall’antipasto al dolce (chicche di ricotta su petali di patate, lasagnette di pane carasau e patate, gnocchi, l’arrosto della Nonna).

Ma il tocco d’eccezione è stato il nostro dolce decimo anniversario; una delizia per gli occhi e per il palato. La degustazione è proseguita il sabato sera e la domenica a pranzo, registrando il tutto esaurito.



Anche ieri, presso la Copag a Dasindo, gli ospiti sono stati moltissimi.

Qui, le associazioni della zona hanno fatto loro la Sagra declinando la Montagnina nei loro splendidi piatti: gnocchi, pepite di patate, polentina di patate, tortel, ciuiga del banale, sono stati offerti con orario continuato dalla mattina e per tutto il giorno della domenica.

Super richieste le visite alla Copag nel «volt de le Patate», la casa delle nostre Patate le Montagnine.



La festa è stata un vero successo per l’intera vallata, che speriamo abbia lasciato ai tantissimi ospiti (cospicuo anche il numero di chi è venuto a trovarci da fuori regione) uno splendido esempio di passione per il nostro territorio.

A conclusione della Festa va un ringraziamento a tutti gli sponsor e i produttori che credono nel nostro progetto, Copag in prima linea. Grazie all’Apt Terme di Comano che ci ha accompagnato in questo percorso, rendendoci parte del Trentino Food Festival; grazie ai nostri ospiti, che ci hanno riempito di complimenti; grazie ai tantissimi volontari che ce l’hanno messa tutta per arrivare a questo grande risultato.