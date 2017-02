Notevole scossa di terremoto in Vallarsa: magnitudo 3.6 Richter

09/02/2017

È avvenuta alle 9.14 con epicentro sul Carega e ipocentro a 11 km di profondità

Una scossa di terremoto è stata registrata stamattina alle 9.14 in Vallarsa, con epicentro sul gruppo del Carega e ipocentro a 11 chilometri di profondità, più o meno nella fascia che riconduce alla instabilità della faglia del Monte Baldo.

Il sisma è stato avvertito sia a Bassano che a Trento, ma al momento non vengono registrati danni né a persone né a cose.

I comuni in cui più è stata avvertita la scossa sono Terragnolo, Trambileno, Ala, Torrebelvicino (Vi), Rovereto, Folgaria, Arsiero (Vi), Velo d'Astico (Vi), Mori, Brentonico, Isera, Tonezza del Cimone (Vi), Volano, Lastebasse (Vi), Avio, Calliano, Nomi, Villa Lagarina, Nogaredo, Pedemonte (Vi), Pomarolo, Santorso, Besenello, Valdagno (Vi), Crespadoro (Vi), Selva di Progno (VR), Valdastico (Vi), Lavarone.

In alto la cartina di Google Map e in basso l'ingrandimento di Google Earth.





