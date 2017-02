Se a un giovane manca l’idea di futuro – Di Giuseppe Maiolo

09/02/2017

Il terribile insegnamento di Michele: non permettere a un giovane l’uscita dal lungo inverno della dipendenza familiare è come uccidere la fiducia e la speranza

Quando leggi una lettera tragica come quella terribile di Michele che a trent’anni dopo averla scritta si toglie la vita per non essere riuscito a trovare un lavoro, ti domandi cosa sta accadendo ai nostri giovani.

Non puoi ignorare che la crisi economica e la mancanza del lavoro sia un’esperienza angosciante per un ragazzo che sta cercando di affrontare la vita, ma forse non è abbastanza spiegarlo chiamando in causa il problema del precariato infinito.

Di certo il malessere è profondo, strettamente collegato alla mancanza di prospettiva e il disagio intimo scava gallerie spaventose che inducono alcuni a fare scelte definitive.

Il problema è sicuramente quello di trovare un lavoro, ma anche quello di individuarne uno adeguato alle aspettative.

Forse una volta sosteneva la fiducia di farcela prima o poi. Oggi è questa è venuta meno.

Tuttavia non basta ancora a spiegare un gesto totale come quello di Michele.

Quello che forse può aiutarci, è leggere attentamente il suo scritto. Le sue parole sono macigni perché sono un J’accuse! violento che denunciano rabbia, esasperazione, ma anche delusione e sconforto.

Più ancora, disperazione totale.



Ed è appunto la disperazione che prevale, ovvero l’assenza di speranza. Perché in questo messaggio definitivo emerge la protesta e uno sguardo dolente nei confronti del mondo che gli avrebbe dovuto dare ben altro.

C’è l’insofferenza per le tante strade tentate senza alcun successo e la sensazione di avere crediti enormi dalla vita che ruba la felicità ma, in particolare, c’è il vuoto di futuro.

Che non è tanto la mancanza di un futuro in cui ti realizzi a livello sociale ed economico quanto piuttosto l’idea di futuro.

Che sembra essere quello che oggi manca a molti giovani. Intendo la mancanza di un progetto di crescita e di cambiamento e l’idea di poter realizzare le parti più autentiche della propria individualità.

Manca quella fantasia creativa che ti spinge a realizzarti sul piano affettivo e relazionale e che ti fa sentire fiducioso di riuscire ad amare e a farti amare.

Manca la visione di un processo di conoscenza di te stesso come obiettivo principale e dal quale possono poi scaturire le scelte relazionali, professionali e di affermazione sociale che, peraltro, consentono a un giovane una reale visibilità e l’uscita dal lungo inverno della dipendenza familiare.



In mancanza di questa idea che è visione più interiore e psichica che sociale, tutto si confronta solamente con il doversi realizzare sul piano professionale ed economico.

Allora il dolore diviene acuto, insopportabile.

Muore l’attesa e il desiderio di crescere e diventare ciò che si è.

Muore in definitiva la fiducia e la speranza.



Giuseppe Maiolo

