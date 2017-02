«I sommersi e i salvati» – Nuovo romanzo di Gabrielli Paola

24/02/2017

Sarà presentato domenica 26 febbraio, presso a Torre Mirana in via Belenzani a Trento, in occasione della mostra «Artisti a statuto speciale»

Titolo: I sommersi e i salvati

Autrice: Gabrielli Paola



Editore: Curcu e Genovese, 2017

Pagine: 176, brossura, 15x21



Presentazione: Trento, domenica 26 febbraio

Prezzo di copertina: € 15

Presentazione del libro

Il libro sarà presentato domenica 26 febbraio, ore 17.00, presso Sala Thun di Torre Mirana, via Belenzani, Trento, in occasione della mostra «Artisti a statuto speciale» (Locandina a pié di pagina).

Sarà presente l’autrice.

Il contenuto

Marta Ricciardi, storica dell’arte, vive stancamente il rapporto con il marito Giorgio, avvocato di Trento. Cercando conforto in un compagno oramai di fatto assente, Marta è afflitta da un forte senso di precarietà che pare destabilizzarla.

Su consiglio dell’amica Anna, appassionata di paranormale e di new age, decide di contattare una sensitiva per provare a capire l’origine del suo malessere.

Durante una seduta, entra in contatto con alcune entità del passato, Helmut e Magdalena. Tuttavia la sua attenzione cade soprattutto sul quadro dipinto da un certo Marcus di Arco. Si tratta di una fedele copia de La Donna del fiume, del celebre René Magritte.



Al termine della seduta, Marta decide di lasciare il marito e la sera stessa cerca Marcus in Facebook.

Comincerà da qui un intricato cammino di ricerca che, tra realtà e surrealtà, porterà la ragazza a intrecciare la propria vita prima con Marcus e poi con le misteriose entità legate all’enigmatico dipinto di Magritte.

«I sommersi e i salvati» è un romanzo corale che appassiona il lettore e, attraverso suggestioni contaminate dalla Storia e dall’Arte, lo conduce al cospetto di un’umanità, oggi come ieri, lacerata dalla affannosa ricerca di se stessa.



L’autrice

È nata e cresciuta a Cles, in Val di Non.

Suo padre la sommergeva di libri; quei libri in cui lei e sua sorella si tuffavano con curiosità e bramosia, assaporandone il profumo fino all’ultima pagina. Anche a notte fonda.

Ha sempre amato l’arte e la conoscenza fin quasi a perdercisi. Un’attrazione che lei attribuisce a «un demone interiore che ci insegue e ci affligge sempre, finché non trova giusta soddisfazione».

Dopo gli studi liceali e musicali in canto e pianoforte, si è laureata, a Trento, in Lettere moderne con specializzazione in Storia dell’Arte.

È stato l’inizio di un lungo e complesso viaggio. Ha sondato infatti il mondo delle scritture antiche in tutte le molteplici forme: dalla catalogazione del libro antico, allo studio delle forme documentarie private e cancelleresche, diplomandosi in Archivistica, Paleografia e Diplomatica all’Archivio di Stato di Bolzano e approdando successivamente alla ricerca storica.

Lavora per Comuni, come bibliotecaria, Provincia e Musei. Ultimamente, alla scrittura ha affiancato l’attività di insegnante in Lettere e Arte, con laboratori per bambini e ragazzi sul territorio. Danza dal 2010 nella compagnia di danza orientale di Francesca Lilith Miceli e studia il colore secondo il metodo Aura-Soma («Tu sei i colori che scegli»).

