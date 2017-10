Presentata la stagione teatrale di Ala

29/10/2017

La stagione alense sarà ricca di sorprese e soddisferà tutti i palati: da una immaginaria «papessa» allo spettacolo ispirato a Camilleri, passando per la danza

È stata presentata sabato scorso la nuova stagione di prosa del Sartori, che è partita con uno spettacolo fatto in casa - «Un curioso accidente di Goldoni» - messo in scena dall'Associazione teatrale alense.

«Sarà ancora una stagione varia, ricca, adatta a tutti i tipi di gusti», – ha detto aprendo ufficialmente la rassegna il sindaco Claudio Soini.

Per l'occasione il Sartori era gremito di persone, giunte anche per applaudire l'associazione teatrale di Ala e lo spettacolo allestito con la regia di Adriana Modena.

«Siamo alla 31a rassegna – ha proseguito la vicesindaca Antonella Tomasi – quest'anno abbiamo voluto favorire i giovani, con un'agevolazione particolare per chi ha meno di 26 anni. Il programma, preparato dal nostro ufficio cultura, coniuga leggerezza e impegno, attori noti ed emergenti.»

Era presente anche Lanfranco Cis, per il centro Santa Chiara, che collabora in particolare per i tre appuntamenti di danza, da tre anni inseriti nella rassegna.

«Ad Ala porteremo uno spettacolo basato sul tango, uno di danza moderna e la doppia notte, dove le danze saranno al ritmo delle più celebri arie di Verdi e Wagner.»



Il primo spettacolo della stagione (La cena dei cretini, con Nicola Pistoia e Paolo Triestino) è in programma il 17 novembre, è ispirato alla celebre commedia francese di Francis Veber. L'8 dicembre arriva ad Ala la produzione del Teatro Stabile di Bolzano scritta da Fausto Paravidino «Il senso della vita di Emma», romanzo teatrale che attraversa la storia italiana recente, vista dal punto di vista di due famiglie.

Il 12 gennaio Antonio Salines e Francesca Bianco portano sul palco una commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino, Gente di facili costumi (che debuttò nel 1988 con lo stesso Manfredi).

Il 21 gennaio sarà dedicato alle famiglie con bambini, «La gallinella rossa», con Danilo Conti.

L'8 febbraio tocca alla riduzione teatrale di un racconto di Andrea Camilleri, «Il diavolo, certamente», curato dalla Compagnia Attori & tecnici.

Il 27 febbraio Alessandro Benvenuti porta ad Ala «Chi è di scena», arguto intreccio drammaturgico con colpo a sorpresa finale.

Il 7 marzo il pluripremiato «Sic transit gloria mundi» immagina un Papa donna, produzione Ippogrifo e Chiara Mascalzoni nei panni di un «santo padre» femmina.

La stagione teatrale alense offre anche due «trasferte» a Rovereto, allo Zandonai: il 30 novembre (La vedova allegra) ed il 17 gennaio (Lacci, con Silvio Orlando).



All'interno della stagione del Sartori è racchiusa anche una stagione di danza, apprezzata novità introdotta un paio d'anni fa.

Quest'anno sono in programma tre date: 31 gennaio, «Dolores hotel - tango e altre storie»; 22 marzo «Danza d'autore», sorta di antologia del meglio della Mm contemporary dance; 5 aprile «La doppia notte - omaggio a Verdi e Wagner» con Artemis danza.

Abbonamento per le tre date 25 euro, ingresso intero 12 euro, prevendita alle rurali o la sera stessa a partire dalle 20, inizio spettacoli alle 21.

Sempre sabato al Sartori è iniziata la prevendita degli abbonamenti. È stata aperta anche oggi, domenica 29 dalle 10 alle 13 e domani, lunedì, sarà aperta dalle 17 alle 20.

In questi primi tre giorni di prevendita gli abbonati della scorsa stagione avranno diritto di prelazione sui posti occupati l'anno scorso.

Ci si potrà quindi abbonare da martedì 31 a mercoledì 8 novembre presso gli sportelli delle casse rurali del Trentino (per la proposta A), e, nelle stesse date, all'ufficio cultura di Ala (per le proposte B e C). La prevendita dei biglietti per i singoli spettacoli inizierà, sempre agli sportelli delle casse rurali, da giovedì 9 novembre.



L'ingresso singolo agli spettacoli costa 12 euro (over 65 e soci Tci 10, under 26 6); 7 euro e 3 per bambini per la data del 21 gennaio.Prevendita biglietti alle casse rurali o due ore prima alla biglietteria del teatro. Inizio alle 21 eccetto il 21 gennaio, l'evento per famiglie inizierà alle 17.

Gli abbonamenti sono: proposta A, 6 spettacoli al Sartori, 40 euro, 30 euro anziani e soci Tci, 25 euro studenti fino 26 anni; proposta B, 6 spettacoli al Sartori e due allo Zandonai, rispettivamente 75, 65, 45 euro; proposta C, 6 spettacoli ad Ala e tre spettacoli di danza sempre al Sartori, rispettivamente 52, 42, 37 euro.

© Riproduzione riservata